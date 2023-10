Wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung muss sich ein Teenager in Kempten verantworten. Das Mädchen wollte Ware in einem Bekleidungsgeschäft stehlen.

Zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren gingen am Donnerstag in ein Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße in Kempten. Ein Mitarbeiter beobachtete laut Polizei, wie die 15-Jährige scheinbar mehrere Artikel in eine Tasche steckte. Anschließend wollten beide Mädchen ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen, berichtet die Polizei.

Ladendiebstahl in Kempten: Mädchen tritt Mitarbeiterin und reißt sich los

Eine Mitarbeiterin sprach die Teenager an und hielt die 15-Jährige fest. Das Mädchen trat jedoch gegen den Oberschenkel der Frau, riss sich los und flüchtete zusammen mit ihrer Begleiterin. Die Polizei traf eines der Mädchen später auf dem Kathreinemarkt in Kempten an. Die Beamten der Polizeiinspektion Kempten ermitteln jetzt wegen Räuberischen Diebstahls und Körperverletzung.