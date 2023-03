In Memmingen ist am Mittwochnachmittag ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt worden. Der Mann hatte in einem Baumarkt Werkzeuge geklaut. Als ein Mitarbeiter auf den Diebstahl aufmerksam wurde, ergriff der Täter die Flucht.

Laut Polizei hatte der Mann gegen 14:00 Uhr einen Baumarkt in der Fraunhoferstraße betreten und verschiedenes Werkzeug im Gesamtwert von knapp 900 Euro in einen Einkaufswagen gelegt. Anschließend verließ er das Geschäft durch den Notausgang. Dabei beobachtete ihn jedoch ein Mitarbeiter des Geschäfts. Als er den Dieb ansprach, flüchtete der Mann und ließ seine Beute zurück.

Täterbeschreibung

Die Polizei sucht jetzt nach dem Tatverdächtigen. Er wird wie folgt beschrieben:

etwa 35 Jahre alt

circa 180 cm groß, kräftige Statur

dünnes, lichtes Haar, Dreitagebart,

Er trug eine Blue-Jeans und einem roten Sweatshirt.

Wer kennt den Mann?

Die Polizei Memmingen bittet unter der Rufnummer 08331/100-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere, wer Angaben zur Tat bzw. zum Täter machen kann.