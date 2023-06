Mit einer nicht gerade unauffälligen Beute hat ein Ladendieb am Freitag versucht einen Baumarkt in Krumbach zu bestehlen. Der 31-jährige Mann hatte einen Whirlpool im Wert von knapp 340 Euro in seinen Einkaufswagen geladen und wollte damit ohne zu bezahlen zu seinem Auto.

Anstatt sich zur Kasse zu begeben, verließ der Mann laut Polizei den Baumarkt und ging auf den Parkplatz. Hier wurde er dann von einem aufmerksamen Mitarbeiter des Baumarkes, der den Vorfall beobachten konnte, angesprochen. Den 31-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen Diebstahls.