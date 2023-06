In Lindau hat sich ein Ladendieb nackt ausgezogen und ist dann auf der Straße herumgelaufen. Die Polizei hatte ihre Mühen mit dem Mann.

Kuriose Situation in Lindau am späten Mittwochnachmittag: Ein 23-jähriger Ladendieb hat sich auf offener Straße die Kleidung ausgezogen und rannte dann nackt in der Robert-Bosch-Straße umher.

Ladendiebstahl in Lindauer Tankstelle

Gegen 17:20 Uhr hatte der Mann zunächst ein Getränk in einer Tankstelle in der Bregenzer Straße ausgetrunken und die leere Flasche wieder in das Verkaufsregal gestellt. Kurz darauf war der Mann dann zu der Tankstelle zurückgekehrt und wurde von einem Mitarbeiter des Geländes verwiesen. Danach lief der 23-Jährige dann zu einem Schnellrestaurant in der Robert-Bosch-Straße.

Mann (23) läuft nackt in Richtung Lindauer Zentrum

Dort zog sich der Mann komplett aus und lief anschließend in Richtung der Lindauer Stadtmitte. Beamte der Polizeiinspektion Lindau griffen den Mann auf. Da der völlig nackte Mann keine Ausweispapiere dabei hatte, konnten die Beamten die persönlichen Daten des Mannes nur mit großer Mühe ermitteln, berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West weiter.

Ladendieb läuft nackt durch Lindau: Bundespolizei bringt Kleidung

Eine Streife der Bundespolizei brachte dem Mann dann seine liegengelassene Kleidung nach. Der 23-Jährige konnte sich wieder ankleiden und durfte nach einer Belehrung weitergehen. Den 23-jährigen Ladendieb erwartet jetzt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und Erregung öffentlichen Ärgernisses.