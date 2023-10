In Günzburg ist am Mittwoch ein raffinierter Ladendieb in einer Drogerie erwischt worden. Der Mann hatte wertvolle Kosmetika in eine extra präparierten Tasche eingesteckt.

Ein Ladendetektiv hatte am Mittwochnachmittag einen Kunden eines Drogeriemarkts in Günzburg beobachtet. Dabei bemerkte der Detektiv, dass der Mann mehrere Parfümschachteln in eine Tasche packte. Nach dem Verlassen des Kassenbereichs sprach der Detektiv den Mann an. Es kam heraus, dass der Mann eine Einkaufstasche so präpariert hatte, dass die Diebstahlsicherung nicht ausgelöst wurde. In der Tasche befanden sich Kosmetika im Wert von circa 1.500 Euro. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Ladendiebstahls auf.