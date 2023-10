Mit einem Schraubenzieher hat ein Ladendieb am Montag einen Angestellten in einem Supermarkt in Buchloe bedroht. Der Mann wollte eine Getränkedose stehlen.

Am Montagabend beobachtete ein Mitarbeiter in einem Supermarkt an der Neuen Mitte einen Kunden, der eine Getränkedose öffnete. Als er ihn bis zur Kasse verfolgte, zückte der Dieb einen Schraubenzieher und bedrohte damit den 22-Jährigen, berichtet die Polizei. Der mutmaßlich Ladendieb konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Mutmaßlicher Ladendieb steht unter Einfluss von Alkohol

Die Beamten ermitteln nun gegen den 41-Jährigen wegen Diebstahls mit Waffen und wegen Bedrohung. Der Tatverdächtige stand laut Polizei unter dem Einfluss von Alkohol. Er hatte nur 25 Cent dabei.