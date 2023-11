Am Samstagnachmittag hat die Polizei einen 34-jährigen Ladendieb in Leutkrich geschnappt. Der Mann hatte zuvor versucht, sich unter einem geparktem Auto zu verstecken.

Laut Polizeiangaben nahm der Mann aus einem Bekleidungsgeschäft in den Bahnhofsarkaden in Leutkirch zunächst von einem Bekleidungsständer im Außenbereich eine Jacke und verstaute diese in seinem Auto auf dem angrenzenden Parkplatz. Danach ging er erneut zum gleichen Bekleidungsgeschäft und klaute zwei weitere Jacken. Ein Zeuge und eine Mitarbeiterin sprachen den Mann auf den Diebstahl an. Daraufhin ließ der Mann die Jacken fallen und rannte in Richtung Innenstadt davon.

Festnahme

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen herausfinden. Als der Dieb die Polizisten sah, flüchtete er erneut und versteckte sich unter einem geparktem Auto. Hier konnte er im Anschluss festgenommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.