Zwei Frauen wollten im Karstadt in Memmingen auf Diebestour gehen. Ein Ladendetektiv vereitelte das jedoch.

Am Donnerstag, 23. November 2023, beobachtete der Ladendetektiv des Karstadt im Königsgraben gegen 16:00 Uhr zwei 52- und 37-Jährige Frauen dabei, wie diese mehrere Kleidungsstücke in ihre Taschen steckten und anschließend, ohne zu bezahlen, den Kassenbereich verließen. Der Ladendetektiv sprach die Frauen laut Polizei daraufhin an, brachte sie in sein Büro und verständigte die Polizei.

Seitenschneider zur Entfernung der Etiketten dabei

In der Jackentasche einer der Frauen stellte die hinzugerufene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Memmingen dann einen Seitenschneider zur Entfernung der Etiketten fest. Durch den verständigten Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet.

Noch mehr Kleidungsstücke und Diebesgut in Wohnung gefunden

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten weitere gestohlene Kleidungsstücke und Diebesgut und stellten dieses sicher. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro. Zur Herkunft der Gegenstände sind weitere Ermittlungen erforderlich.