In Lindau hat einer oder mehrere Unbekannte das beleuchtete Polizeischild an der Polizeiinspektion geklaut. Jetzt suchen die Beamten nach Zeugen.

Schild abgeschraubt

Einen Diebstahl der besonderen Art mussten Beamte der Polizeiinspektion Lindau am Sonntagnachmittag aufnehmen. Eines der beiden blauen beleuchteten Polizeischilder an der Einfahrt zur Polizeiinspektion in der Ludwig-Kick-Straße 20 wurde laut Pressebericht geklaut. Durch einen bisher unbekannten Täter wurde das Schild samt den Befestigungen von einer Mauer weggeschraubt und das Stromkabel durchgezwickt.

Zeugen gesucht

Wann das Schild entwendet wurde, konnte bisher nicht festgestellt werden. Das zweite Schild wurde ebenfalls beschädigt und verbogen. Der Sachschaden wurde auf geschätzte 1.000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Polizeischildes machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382/9100 in Verbindung zu setzen.