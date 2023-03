Ihre Führerscheinprüfung hatte sich eine 18-Jährige am Montag sicher anders vorgestellt. Sie wurde nicht nur in einen Unfall verwickelt. Nach einem Streit zwischen den Unfallbeteiligten, nahm die junge Frau die Verfolgung eines Lkw auf.

Die 18-Jährige war nach Angaben der Polizei am Montagmittag auf der Bundesstraße 308 gerade mitten in ihrer Führerscheinprüfung, als ein 39-jähriger Lkw-Fahrer während Straßenbauarbeiten zurücksetzte und das Fahrschulauto mit seiner herausstehenden Ladung an der Motorhaube beschädigte. Nachdem es zu einem Streit mit dem Fahrlehrer kam, fuhr der Lkw-Fahrer weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Lkw-Fahrer flüchtet - Fahrschülerin verfolgt ihn

Während der Fahrlehrer die Polizei verständigte, nahm die Fahrschülerin die Verfolgung auf. Wenig später hielt die Polizei den Lkw-Fahrer auf einem Parkplatz an und nahm die Unfallflucht auf.

Lkw-Fahrer und Fahrlehrer zeigen sich gegenseitig an

Weil Lkw-Fahrer und Fahrlehrer beim ersten Zusammentreffen und während der Unfallaufnahme aneinandergeraten waren, zeigten sie sich gegenseitig wegen Beleidigung an.

Ob die junge Frau die Führerscheinprüfung anschließend beenden konnte und bestanden hat, konnte die Polizei nicht sagen.