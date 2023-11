Eine Kuh in Not löste am Sonntag einen Rettungseinsatz der Feuerwehr und der Tierrettung aus. Das Tier trieb bei Waltershofen (Ravensburg) im Fluss Argen.

Passanten entdeckten laut Polizei am Sonntagnachmittag in Waltershofen (Gemeinde Kißlegg im Landkreis Ravensburg) eine Kuh, die im Fluss Argen trieb. Weil das Tier augenscheinlich zu ertrinken drohte, wählten sie den Notruf. Daraufhin rückten Feuerwehr und Tierrettung aus. Während die Rettungskräfte noch nach der Kuh suchten, konnte sich diese nahe des Argenkraftwerks "Au" selbst aus dem Fluss heraus an Land retten. Das Tier blieb nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei unverletzt.