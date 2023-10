Mehrere Kühe haben am Mittwoch eine Frau auf einer Weide in Ehenbichl angegriffen und überrannt. Die Frau wurde verletzt ins Krankenhaus nach Reutte gebracht.

Mehrere Kühe greifen Frau auf Weide in Ehenbichl an

Die 51-jährige Frau aus Österreich ging nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag mit ihren Hunden über eine Weide mit Jungvieh in Ehenbichl. Die Hunde waren nicht angeleint. Plötzlich griff eine der Kühe einen Hund der 51-Jährigen an, heißt es im Polizeibericht.

Rettungskräfte bringen verletzte Frau ins Krankenhaus und Hunde zum Tierarzt

Als die Frau versuchte, das Jungtier von ihrem Hund abzudrängen, wurde sie von mehreren Kühen angegriffen und verletzt. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte ins das Krankenhaus nach Reutte gebracht. Ihre Hunde brachten die Rettungskräfte zum Tierarzt.

Landwirt wird angezeigt

Die Weide ist zwar abgezäunt und mit einer Schranke abgesperrt, Fußgänger und Fahrradfahrer können sie jedoch passieren. Nachdem die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen hat, wird sie gegen den Landwirt, dem die Kühe gehören, Anzeige erstatten.

Kuh greift Frau in Kirchdorf ein

Es kommt immer wieder vor, dass Kühe Menschen angreifen. Vor rund einer Woche wurde erst eine 57-jährige Frau in Kirchdorf (Tirol) angegriffen. Die Österreicherin wollte ein Kalb von einem Feld holen. Als sie sich dem Tier näherte, griff die Mutterkuh an. Der Tiroler Polizei zufolge stieß die Frau die 57-Jährige zu Boden. Dort nahm die Frau sofort eine schützende Position ein, während die Kuh sie weiter angriff. Eine 48-Jährige Frau, die gerade auf dem Gehsteig am Feld vorbeiging, kam der 57-Jährigen zu Hilfe. Sie hielt die Kuh in Schach und zog die Frau aus dem Feld heraus.

Kuh quetscht Tierarzt im Landkreis Weilheim-Schongau zu Tode

Tödlich endete dagegen am Samstag ein Arbeitsunfall im Landkreis Weilheim-Schongau. In einem Stall in Raisting quetschte eine Kuh einen 67-Jährigen Tierarzt ein. Als die Rettungskräfte mit der Erstversorgung des 67-Jährigen beschäftigt waren, mussten sie ihn plötzlich reanimieren. Doch alle Bemühungen waren vergebens. Der Mann starb noch vor Ort.