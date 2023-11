In Hard hat sich ein Feuer in einem Restaurant, dass in einem Topf in einer Küche begann, auf ungewöhnlichem Weg ausgebreitet. Die Flammen wurden von der Abluftanlage eingesogen.

Am Donnerstag kam es in einem Restaurant in Hard zu einem Küchenbrand. Gegen 11:15 Uhr bereitete ein Mitarbeiter in der Küche Essen zu. Dazu erhitzte er laut Polizei Speiseöl in einem Topf, der in der Folge Feuer fing.

Feuer in Hard von Abluftanlage eingesogen

Alle Löschversuche des 28-jährigen scheiterten. Das Feuer wurde daraufhin von der Abluftanlage eingesogen. So geriet auch diese in Brand. Durch die starke Rauchentwicklung, die sich danach ausbreitete, wurden sowohl die Restaurantmitarbeiter als auch eine Bewohnerin des ersten Obergeschosses zum Verlassen des Gebäudes gezwungen.

Feuer bis in Zwischendecke des Gebäudes vorgedrungen - Drei Menschen ins Krankenhaus gebracht

Die Feuerwehren Hard, Fußach und Höchst löschten den Brand, der mittlerweile in die Zwischendecke des Gebäudes vorgedrungen war. Zwei Mitarbeiter des Restaurants und die Bewohnerin aus dem ersten Stock wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Ein Statiker stellte nach dem Brand bei einer Begutachtung fest, dass der zweite Stock des Gebäudes vorübergehend nicht betreten werden darf. Im Einsatz waren die Feuerwehren Hard, Fußach und Höchst mit zehn Fahrzeugen und 50 Personen, das Österreichisches Rotes Kreuz mit drei Fahrzeugen und acht Personen, sowie die Bundespolizei und Sicherheitswache Hard mit insgesamt sieben Einstzkräften