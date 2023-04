In Krumbach haben zwei Männer am Donnerstagabend einen 42-Jährigen angegriffen. Sie schlugen mit mehreren "Schlagwerkzeugen" auf den Mann ein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Dem Angriff ging laut Polizei ein Streit zwischen den drei Männern voraus. Der Streit artete aus. Denn die beiden 25 und 28 Jahre alten befreundeten Männer fingen damit an auf den 42-Jährigen einzuschlagen. Dazu nutzten sie laut Polizei mehrere "Schlagwerkzeuge", darunter ein Metallrohr.

42-Jähriger erleidet erheblichen Kopfverletzungen

Der 42-jährige Mann versuchte zu fliehen. die beiden Angreifer verfolgten ihn aber und prügelten weiter auf ihn ein. Der 22-jährige Begleiter des 42-Jährigen, der an dem Streit nicht beteiligt war, konnte um Hilfe rufen. Dadurch ließen die beiden Tatverdächtigen schließlich von dem Mann ab und flüchteten. Der 42-Jährige blieb mit erheblichen Kopfverletzungen, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, zurück.

25-Jähriger festgenommen, 28-Jähriger identifiziert

Zwar hatten die beiden Angreifer den Tatort bereits verlassen, als Polizei und Rettungskräfte eintrafen, dennoch konnten die Beamten den 25-Jährigen vorläufig festnehmen. Sie trafen ihn nämlich im Rahmen der polizeilichen Fahndung drei Stunden nach der Tat im Stadtgebiet an. Den zweiten Tatverdächtigen, einen 28-Jährigen, konnten die Beamten im Rahmen der Ermittlungen identifizieren. Sie konnten ihn bisher allerdings nicht festnehmen.

Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat noch am Abend vor Ort die polizeilichen Ermittlungen übernommen. Die Ermittler führen jetzt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Haftbefehl beantragt und auch schon erlassen. Der Mann sitzt aktuell in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sollen jetzt insbesondere ergeben, was der Grund für die Auseinandersetzung war und was zu dieser Eskalation führte.