In Krumbach laufen zwei herrenlose Hunde umher. In einem Garten sehen, jagen und töten sie eine Katze. Bei der Haltung der Tiere stellt die Polizei Mängel fest.

Die beiden herrenlosen Hunde, wie es im Polizeibericht heißt, wurden der Polizei am Montagabend in der Gartenstraße in Niederraunau, einem Stadtteil der Stadt Krumbach im Landkreis Günzburg, gemeldet. Doch die Meldung kam wohl zu spät:

Katze stirbt an Verletzungen durch Hunde

Die beiden Schäferhunde hatten bereits für ein Unglück gesorgt: Die Tiere hatten in einem Garten einer 83-jährigen Frau eine Katze entdeckt. Die Hunde jagten die Katze und griffen sie letztendlich auch an. Dabei verletzten sie das Tier so schwer, dass die Katze starb.

Anzeige und Missstände bei Haltung

Die gerufenen Polizeibeamten konnten die Schäferhunde später in einem Hinterhof der Gartenstraße finden und festhalten. Nach etwas Ermittlungszeit und mit Hilfe einer Zeugin konnten die Beamten dann auch den Halter der Hunde ausfindig machen. Der nahm die Tiere vor Ort entgegen. Allerdings erwartet den Halter nun auch eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz. Weil bei der Haltung der Hunde "Missstände", wie die Polizei berichtet, festgestellt wurden, kommt auf den Hundehalter wohl noch mehr zu. Denn es wurde obendrein das zuständige Veterinärsamt benachrichtigt.