Urlaub in Kroatien in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung - das planen viele Urlauber in den Sommerferien. Doch Vorsicht. Manchmal gerät man im Internet an betrügerische Anbieter. Wie zwei Familien aus Kaufbeuren bzw. der Umgebung vor Kurzem.

Die beiden Familien wollten Urlaub in Kroatien machen. Bei der Suche nach einer Unterkunft wurden sie laut Polizei über ein Kleinanzeigenportal auf günstige Ferienwohnungen in Kroatien aufmerksam. Doch hinter dem Angebot steckten Betrüger.

"Günstige Ferienwohnungen in Kroatien" - Betrüger bringen Familie um mehrere hundert Euro

Der erste Kontakt mit dem "Vermieter" fand über das Kleinanzeigenportal statt. Die weitere Anmietung erfolgte über einen Chatanbieter und E-Mail. Letztendlich wurden die Familien auf eine Fake-Webseite, die der Webseite eines seriösen Anbieters nachempfunden ist, gelockt. Die Familien wurden aufgefordert, die Hälfte des Mietpreises anzuzahlen. Eine Familie zahlte so eine mittlere dreistellige Summe, die zweite Familie erkannte noch rechtzeitig das betrügerische Angebot und zahlte nicht.