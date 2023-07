Bei Kressbronn am Bodensee hat ein Mann versehentlich einen Gabelstapler versenkt. Der Fahrer konnte sich mit einem Sprung retten.

Bei einem Betriebsunfall bei Kressbronn hat ein Mann einen Gabelstapler im Bodensee versenkt. Laut der zuständigen Polizei wollte der Gabelstapler-Fahrer einen Ponton zu Wasser lassen. Dafür fuhr er mit dem Stapler an eine Slipanlage. Aufgrund des schmierigen und steilen Untergrundes kam der Stapler jedoch ins Rutschen.

Staplerfahrer rettet sich mit Sprung

Der Fahrer konnte das Fahrzeug nicht mehr halten und rettete sich mit einem Sprung. Das Fahrzeug rutschte in den Bodensee und versank in eine Tief von rund fünf Metern. Bei dem Unfall wurde auch ein festgemachtes Motorboot beschädigt. An dem Gabelstapler entstand ein Sachschaden von rund 55.000 Euro. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Gabelstapler rutscht bei Kressbronn in Bodensee: Wohl keine Umweltschäden entstanden

Die Feuerwehr legte sicherheitshalber eine Ölsperre. Nach aktuellem Kenntnisstand sind bei dem Unfall aber keine Betriebsstoffe ausgelaufen. Der versunkene Stapler konnte noch im Laufe des Tages aus dem Bodensee geborgen werden, so die Polizei weiter.