Ein Mann haut in Kempten einem Senior eine Flasche auf den Kopf - ohne erkennbaren Grund und auch noch von hinten. Der Senior kam verletzt ins Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die gefährliche Körperverletzung am Dienstagmorgen gegen 7:55 Uhr im Bereich des Rathausplatzes in Kempten. Dort griff ein 47-Jähriger einen 76-Jährigen ohne erkennbaren Grund an.

Bierflasche auf Kopf gehauen und getreten

Der Jüngere haute dem älteren von hinten eine leere Bierflasche auf den Kopf. Danach trat der Mann dem Senior auch noch mit dem Knie gegen den Oberkörper.

Täter flüchtet, wird aber geschnappt

Nach dem Angriff flüchtete der Täter. Die Polizei konnte ihn aber im Rahmen einer Fahndung durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kempten festnehmen.

Senior muss nach Angriff im Krankenhaus behandelt werden

Der verletzte 76-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Seitens der Polizeiinspektion Kempten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 47-Jährigen eingeleitet.