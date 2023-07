In Lamerdingen konnten am Mittwoch mehrere Haushalte nicht telefonieren. Ursächlich dafür war ein Kranfahrer, der sich nun deswegen verantworten muss.

Früh am Mittwochmorgen lud laut Polizei ein 52-jähriger Mann in der Gartenstraße in Lamerdingen mit einem an seinem Lkw angebrachten Kran Baumaterialien ab. Währenddessen wollte der Mann seinen Lkw umparken. Allerdings hatte er den Kran an seinem Fahrzeug vorher nicht ganz eingeklappt.

Kran bleibt an Telefonleitung in Lamerdingen hängen

Der Kran blieb deshalb an einer Telefonleitung hängen, die quer über die Straße ging. Diese Leitung wurde so beschädigt, was dazu führte, dass für mehrere Haushalte die Telefonverbindung unterbrochen war. Insgesamt verursachte der Kranfahrer einen Schaden von 1.000 Euro. Er muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Störung von Telekommunikationsanlagen verantworten.