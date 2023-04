Am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr wurde im Kellerraum eines Wohnanwesens in der Duracher Straße in Kempten (St. Mang) eine Kornnatter gefunden. Die Polizei bittet den Eigentümer der Schlange darum, sich bei der Polizeiinspektion Kempten zu melden.

Die Kornnatter stammt aus Nordamerika und ist nicht giftig. Sie wird im Normalfall zwischen 1,2 und 1,5 Metern lang und kann bis zu 20 Jahre alt werden.