Von Montag bis Mittwoch führte die Kontrollgruppe Poser/Tuner in verschiedenen Bereichen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West verstärkt Verkehrskontrollen durch. Die Beamten stellten insgesamt bei zwölf Fahrzeugen ein Erlöschen der Betriebserlaubnis fest.

Bei einem Seat war eine unzulässige Luftansaugung, ein nicht serienmäßiger Katalysator, ein nicht eingetragener Überrollbügel, sowie eine unzulässige Abgasanlage verbaut. Der Fahrer hatte außerdem laut Polizei eine Fernbedienung dabei, mit der er die Klappensteuerung der Abgasanlage manuell bedienen konnte. Wegen der Vielzahl der Umbauten stellten die Beamten den Wagen sicher, um ihn einem Gutachter vorzuführen.

Umbau der Karosserie

Ein weiterer Fahrer, ein 29-jähriger Mann, hatte Distanzscheiben an seinen Rädern verbaut. Dadurch streiften die Reifen an den Kotflügeln des Fahrzeugs. Ebenso konnten die Beamten ihm eine unzulässige Öffnung im Luftfilterkasten, ein unzulässiger Katalysator, sowie eine fehlende Abnahme der Kurbelwellengehäuseentlüftung nachweisen. Außerdem stellte die Kontrollgruppe fest, dass an mehreren Autos unzulässige Rad-Reifenkombinationen in Verbindung mit nicht eintragungsfähigen Fahrwerken verbaut wurden.

Lärmbelästigung in Immenstadt

In Immenstadt beschleunigte ein Fahrzeugführer mit seinem hochmotorisierten Audi so stark, dass eine deutliche Lärmbelästigung entstand. Ihn erwartet eine Bußgeldanzeige in Höhe von 120 Euro.

Jugendlicher in Marktoberdorf mit getuntem Kraftrad erwischt

In Marktoberdorf fiel den Beamten ein 17-jähriger Fahrer eines dreirädrigen Kleinkraftrades wegen seiner rasanten Fahrweise auf. Er fuhr der Polizeimeldung zufolge mit quietschenden Reifen durch die Innenstadt. Im Rahmen der weiteren Kontrolle stellten die Polizisten dann auch hier unzulässige technische Veränderungen fest. So wurde der serienmäßige 50ccm Zylinder durch einen 85ccm Zylinder ersetzt. Durch dieser Veränderung ist mindestens die Fahrerlaubnisklasse A1 erforderlich, die der Jugendlich jedoch nicht vorweisen konnte. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zur weiteren Beweissicherung wird das Fahrzeug einem Gutachter vorgeführt.

Autofahrer betrunken hinterm Steuer

Bei einem weiteren Fahrer nahmen die Beamten bei der Verkehrskontrolle deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab über 0,5 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Ihm droht neben einer Bußgeldanzeige auch ein mindestens einmonatiges Fahrverbot.