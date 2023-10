Die Bundespolizei hat bei Kontrollen in Lindau gleich mehrere Treffer gelandet. Sie erwischte mehrere Migranten der illegalen Einreise und zwei Straftäter.

Die Bundespolizei hat bei Kontrollen am Montag elf Migranten bei der illegalen Einreise erwischt. Zudem gingen den Beamten zwei gesuchte Männer ins Netz.

Fernbus-Kontrolle bei Hörbranz: Afghanische Reisegruppe wollte illegale Einreisen

Am Grenzübergang bei Hörbranz stellte die Bundespolizei am gestrigen Montag elf Personen aus Afghanistan fest, die mit einem Fernbus von Rom nach Frankfurt unterwegs war. Die neun Erwachsenen und zwei Kinder konnten sich nur mit ihren afghanischen Reisepässen und räumlich begrenzten Kurzvisa für Italien ausweisen. Ermittlungen ergaben, dass die Gruppe zu Verwandten in Deutschland reisen wollte. Die Reise hatte das 49-jährige Familienoberhaupt organisiert und auch die Bustickets erworben. Der Mann muss sich jetzt wegen der versuchten Einschleusung von Ausländern verantworten. Alle strafmündigen Mitglieder der Gruppe werden von der Polizei nun wegen versuchter illegaler Einreise angezeigt. Sie mussten nach der Kontrolle zurück nach Österreich.

Fernbus aus Barcelona: Polizei erwischt gesuchten Mann aus München

Bei einer weiteren Kontrolle eines Reisebusses von Barcelona nach München kontrollierte die Polizei einen 45-jährigen Mann aus Spanien. Der 45-Jährige war bereits vor vier Jahren wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren verurteilt worden und hätte eine Strafe von knapp 2.500 Euro zahlen müssen. Der Mann musste vor Ort seine Schulden bezahlen und konnte dann zu seinem Wohnort in München weiterreisen.

Bundespolizei greift mehrfach gesuchten Rumänen auf und bringt ihn ins Gefängnis

Am Montagabend griffen Bundespolizisten dann einen Fahrgast eines EuroCity-Zuges aus Zürich auf. Die Überprüfung des 25-jährigen Rumänen ergab, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Computerbetruges und ein Vollstreckungsauftrag in Höhe von 1.800 Euro vorlag. Zudem lagen gegen den Rumänen zwei Aufenthaltsermittlungen wegen Körperverletzung und Leistungserschleichung vor. Der 25-Jährige konnte seine Reise fortsetzten. Stattdessen brachten ihn die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt in Kempten. Laut der Bundespolizei erwarten den Mann zehn Monate Haft.