Bei Kontrollen am Flughafen Memmingen hat die Polizei am Dienstag wieder mehrere Verstöße festgestellt. Zwei Flugreisende müssen jetzt mit Konsequenzen rechnen.

Bei Kontrollen am Flughafen Memmingen hat die Polizei am Dienstagvormittag einen 40-jährigen Mann aus Skopje in Mazedonien kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann die maximal erlaubte Aufenthaltsdauer bereits um 30 Tage überschritten hatte. Eine Einreise sei für den Mann erst ab Ende Juli wieder möglich gewesen, meldet die Polizei in einer Mitteilung. Der Mazedonier durfte aus diesem Grund nicht nach Deutschland einreisen und musste am gleichen Tag wieder zurück nach Skopje fliegen. Da die Beamten bei dem Mann auch die Bankkarte einer anderen Person gefunden wurde, muss sich der 40-Jährige nun auch wegen Fundunterschlagung verantworten.

Kontrolle am Flughafen Memmingen: Über eineinhalb Jahre zu lange in Deutschland

Deutlich zu lange hat sich eine 52-jährige Frau aus Georgien in Deutschland aufgehalten. Bei der Ausreisekontrolle des Fluges nach Kutaisi in Georgien stellten die Beamten fest, dass sich die 52-Jährige ganze 585 Tage zu im Schengenraum aufgehalten hatte. Zudem habe die Frau angegeben, dass sie bereits seit einem Jahr in Deutschland arbeite, berichtet die Polizei weiter. Nach der Kontrolle konnte die Frau den geplanten Flug dann wegen gesundheitlichen Problemen nicht antreten. Ihr wurde eine Ausreisefrist gesetzt. Darüberhinaus ermittelt die Polizei nun wegen illegaler Einreise und illegalem Aufenthalt gegen die 52-Jährige.