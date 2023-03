Gegen eine Laterne gekracht ist am Donnerstag eine 35-jährige Rodlerin in Lermoos (Bezirk Reutte in Tirol). Die Frau hatte zuvor laut Polizei die Kontrolle über ihren Rodel verloren.

Die Frau aus Deutschland war um 13:25 Uhr mit ihrem Wintersportgerät auf der Rodelbahn in Leermoos unterwegs. Nachdem sie ca. 100 Meter zurückgelegt hatte, verlor sie die Kontrolle über ihren Rodel und krachte gegen eine Beleuchtungslaterne.

Hubschrauber fliegt Verletzte ins Krankenhaus

Sie zog sich dabei eine Verletzungen am Unterschenkel zu. Nachdem die Pistenrettung sie versorgt und geborgen hatte, flog der Rettungshubschrauber die Verletzte in die Klinik nach Garmisch-Partenkirchen.