In Lindau ist am Freitagvormittag ein LKW in der Wackerunterführung stecken geblieben. Der Lastwagen verlor dabei sogar sein Dach.

Am Freitagvormittag gegen 11:00 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem 3,60 Meter hohen Lkw durch die Wackerunterführung und blieb dabei stecken, da er die maximale Durchfahrtshöhe von 3,00 Metern missachtete. Dem Lkw zog es das komplette Dach ab. Das Führerhaus wurde ebenfalls stark beschädigt.

Hoher Sachschaden und lange Sperrung in Lindau

Am Lkw entstand ein sehr hoher Sachschaden von 25.000 Euro. Die Bahnunterführung musste für die Dauer der Bergung des LKW und der polizeilichen Aufnahme für ca. vier Stunden gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.