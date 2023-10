Durch den Biss eines Hundes hat sich am Samstag in Kolsass in Tirol ein vier Jahre altes Mädchen Verletzungen im Gesicht zugezogen. Das Kind musste ins Krankenhaus.

Der Vorfall passierte laut Polizei am Samstag gegen 13:35 Uhr auf einem Sportplatz in Kolsass. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge lag die Hündin bei ihrem Besitzer zwischen den Tribünenreihen des Sportplatzes. Das vierjährige Mädchen näherte sich der Hündin und beugte sich über das Tier.

Kind durch Hundebiss am Mund und am Auge verletzt

Die Hündin erschrak und schnappte zu. Das Kind wurde durch den Biss im Bereich der Oberlippe sowie unterhalb des linken Auges verletzt. Die Verletzungen wurden vom alarmierten Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt und in der Klinik Innsbruck ambulant behandelt. Eine noch vorgesehene tierärztliche Untersuchung der bayrischen Gebirgsschweißhündin wird durch den Hundehalter, einem 42-jährige Österreicher, veranlasst.