Nach einer Kollision mit Schwänen hat ein Lokführer eine Notbremsung eingeleitet. Der Regionalzug blieb daraufhin auf der Strecke Ulm-Augsburg stehen.

Ein Regionalzug ist am Dienstagabend auf der Strecke von Ulm nach Augsburg mit zwei Schwänen zusammengeprallt. Nachdem der Zugführer zunächst nur die Kollision mit einem unbekannten Objekt festgestellt hatte, leitete er sofort eine Notbremsung ein und brachte den Zug bei Günzburg zum Stehen.

Zugunfall bei Günzburg: Feuerwehr findet tote Schwäne an der Bahnstrecke

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückte daraufhin zu der Unfallstelle aus. Mit einer Wärmebildkamera konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr dann zwei tote Schwäne an der Bahnstrecke finden. Dieser Fund habe sich mit den Spuren an dem Regionalzug gedeckt, so die Polizei in einer Mitteilung.

Keine Fahrgäste verletzt

Im Anschluss konnte die Bahnstrecke wieder freigegeben werden und der Regionalzug setzte seine Fahrt fort. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich 28 Fahrgäste in dem Zug. Verletzte gab es durch die Notbremsung nicht, so die Polizei weiter.