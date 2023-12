Im niederbayerischen Dingolfing haben Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Donnerstag in einem Einfamilienhaus die Leiche eines 66-jährigen Mannes und seine schwer verletzte Ehefrau entdeckt. Offenbar war es in dem Haus zu einem Austritt von Kohlenmonoxid gekommen.

Ein besorgter Nachbar hatte am Donnerstagnachmittag die Polizei alarmiert, weil er das Ehepaar bereits seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen hatte. Laut einem Bericht des Polizeipräsidiums Niederbayern zeigten bereits beim Öffnen der Eingangstür Warnmelder Kohlenmonoxid (CO) an. Daraufhin konnte die Feuerwehr das Haus nur mit Atemschutz betreten.

Hausbesitzer leblos vorgefunden

Im Haus fanden die Einsatzkräfte schließlich den 66-jährigen Eigentümer leblos vor. Seine 65-jährige Ehefrau wurde schwerverletzt aufgefunden. Nach notärztlicher Versorgung ist die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt worden.

Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Die zuständigen Fachkommissariate der Kriminalpolizeiinspektion Landshut haben vor Ort die Ermittlungen übernommen. Ob ein technischer Defekt an der Heizungsanlage für den CO-Austritt verantwortlich war, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Laut Polizei gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung. Zur Feststellung der genauen Todesursache soll am heutigen Freitag die Leiche des 66-Jährigen obduziert werden.