Am Sonntagabend ist eine Zugreisende auf dem Bahnsteig am Bahnhof Buchloe verletzt worden. Der Koffer der Frau war von der Zugtür eingeklemmt worden, weil sie ihn nicht loslassen wollte, stürzte die 59-Jährige.

Am frühen Sonntagabend wollte eine 59-jährige Frau vom Bahnsteig des Buchloer Bahnhofs in einen Zug nach Kempten einsteigen. Als sie ihren Koffer in den Zug einlud, ging plötzlich die Türe zu und der Zug fuhr los. Da die Frau ihren Koffer nicht losließ, stürzte sie anschließend. Eine aufmerksame Zeugin konnte die 59-Jährige vom Gefahrenbereich wegziehen. Die 59-Jährige erlitt leichte Verletzungen.