In einer Memminger Diskothek in der Allgäuer Straße hat es am frühen Dienstagmorgen eine Schlägerei gegeben. Ein Besucher wurde verletzt.

In den frühen Morgenstunden des Dienstags ist ein Mann in einer Diskothek in der Allgäuer Straße in Memmingen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war es im Raucherbereich der Diskothek zunächst zu einem verbalen Streit gekommen. Gegen 2:30 Uhr schlug einer der Beteiligten seinem Opfer dann unvermittelt auf den Rücken ein. Das Opfer musste im Anschluss vom Rettungsdienst behandelt werden.

Polizei sucht Täter nach Körperverletzung in Memminger Diskothek

Die Identität des Täters ist nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei der Diskothek um den "Eiskeller". Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Memmingen melden. Die Telefonnummer lautet 08331-1.000.