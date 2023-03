In einem Seniorenheim in Marktoberdorf ist am Freitag ein Streit eskaliert. Am Ende musste ein Bewohner in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut der Polizei war der Streit am Mittag zwischen zwei Bewohnern der Seniorenresidenz ausgebrochen. Der Grund: Einer der Männer saß auf dem falschen Stuhl. Ein weiterer Bewohner wurde daraufhin so rabiat, dass er den sitzenden Mitbewohner kurzerhand vom Stuhl "beförderte", so die zuständige Polizei.

Senior musste ins Krankenhaus

Der attackierte Bewohner verletzte sich dabei aber so sehr, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der rabiate Angreifer muss nun mit einer Anzeige rechnen.