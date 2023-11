Ein 22-Jähriger wurde am Montagmittag für eine Verkehrskontrolle in Immenstadt von der Polizei aufgehalten. Der Mann rastete jedoch dermaßen aus, dass am Ende ein Polizist verletzt wurde.

Der Vorfall ereignete sich Montagmittag. Wie die Polizei berichtet, haben Beamte einen 22-jährigen Autofahrer in Immenstadt kontrolliert. Der wiedersetzte sich allerdings und trat die Beamten aus dem Auto heraus mit seinen Füßen.

Verletzter Polizist und Anzeige wegen Körperverletzung

Durch die Tritte wurde einer der Beamten leicht verletzt. Die Polizisten brachten den 22-Jährigen anschließend unter Kontrolle und fesselten ihn. Der Autofahrer muss jetzt mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.