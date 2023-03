In Bad Wörishofen ist ein Mann am Montag bei einem Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft verletzt worden. Sein kontrahent hatte ihm einen Fußtritt verpasst.

Die 20 und 25 Jahre alten Männer waren am Abend in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung trat der jüngere der Beiden den älteren mit dem Fuß. Der 25-Jährige wurde dabei verletzt, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 20-Jährigen wegen Körperverletzung.