Am Alpsee bei Immenstadt im Allgäu kam es am Sonntag zu einer Rangelei zwischen einer Familie und einer Gruppe junger Männer. Am Ende waren zwei Menschen leicht verletzt und mehrere Dinge beschädigt.

Wie die Polizei berichtet, kam es am späten Sonntagnachmittag im Fußgängerbereich der Seepromenade am Alpsee zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe junger Männer und einer Familie. Zunächst wurde ein 24-Jähriger aus der Gruppe von einem Mitglied der Familie in den Alpsee geschubst. Dabei zog sich der 24-Jährige leichte Verletzungen am Fuß zu. Außerdem wurde das Handy, dass der junge Mann in der Hose hatte, beschädigt.

Polizei bittet um Hinweise zu der Auseinandersetzung

Im weiteren Verlauf kam es zum Gerangel zwischen den beiden beteiligten Gruppen. Dabei wurde ein weiterer 23-Jähriger leicht verletzt Zudem wurde ein T-Shirt beschädigt. Der Anlass für die Auseinandersetzung ist Gegenstand der Ermittlungen, teilt die Polizei mit. Die Polizei Immenstadt bittet nun um sachdienliche Hinweise, von Zeugen die am Alpsee waren und das Gerangel mitbekommen haben.