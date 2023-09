Auf der Bundesstraße 11, nahe Königsdorf, ist ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto gestorben. Der Fahrer des Autos flüchtete - vorerst.

Am 1. September 2023, um kurz vor 22 Uhr, meldete eine 60-jährige Frau aus Geretsried über den Notruf einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 11, südlich von Königsdorf (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen), berichtet die Polizei. Dabei wurde ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Des Weiteren sei der Unfallverursacher mit seinem Auto nach dem Unfall geflüchtet.

Fahndung nach Autofahrer wegen schwerem Unfall bei Königsdorf

Die eintreffende Polizeistreife begann bei dem bewusstlosen Radfahrer sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Die Mitteilerin konnte den Unfall beobachten, da sie mit ihrem Fahrzeug gerade entgegenkam. Wegen der Dunkelheit konnten jedoch keine Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug gemacht werden. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung mit weiteren Streifen nach dem mutmaßlich beschädigten Auto in die Wege.

Kennzeichen gefunden - Unfallverursacher betrunken angetroffen

An der Unfallstelle konnte schließlich ein Kennzeichen gefunden werden, welches offensichtlich dem flüchtenden Fahrzeug zuzuordnen war. Somit traf die Polizei kurze Zeit später einen 52-jährigen Königsdorfer an seiner Wohnadresse. Das beschädigte Fahrzeug mit dem fehlenden Kennzeichen wurde in dessen Garage gefunden. Der 52-Jährige war betrunken und wurde deshalb anschließend zur Blutentnahme gebracht.

Erste Erkenntnisse zum Unfallhergang

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Unfallverursacher mit seinem Auto in südlicher Richtung auf der Bundesstraße 11 unterwegs. Dabei kam es zur Kollision mit dem 40-jährigen Radfahrer aus Benediktbeuern, der die Bundesstraße 11 ebenfalls in südliche Richtung entlang fuhr. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde von der sachleitenden Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt.

Radfahrer stirbt im Krankenhaus

Der schwerstverletzte Radfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dort erlag er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Bundesstraße stundenlang gesperrt

An der Unfallstelle waren insgesamt ca. 30 Einsatzkräfte von den umliegenden Feuerwehren, Rettungsdiensten, sowie Polizei im Einsatz. Die Bundesstraße musste für ca. fünfeinhalb Stunden gesperrt werden. Der Unfallverursacher muss laut Polizei nun mit einer empfindlichen Strafe rechnen.