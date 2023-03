Am Freitagabend haben sich mehrere Klimaaktivisten auf die B19 bei Kempten geklebt. Die Klima-Kleber sorgten so dafür, dass der Verkehr zwischen Waltenhofen und Kempten, in Richtung Kempten, blockiert wurde.

Klimaaktivisten von der Straße getragen

Durch die Menschen, die sich auf der Fahrbahn festgeklebt hatten, bildete sich ein Stau. Die Polizei war vor Ort, und stoppte den Verkehr zeitweise in beide Richtungen. Insgesamt waren laut unserem Reporter vier Klimaaktivisten mit Bannern vor Ort, von denen zwei auf der Straße klebten. Die Aktivisten wurden mittlerweile von der Straße gebracht. Der Verkehr läuft wieder. Auch ein Rettungswagen war wohl im Einsatz.