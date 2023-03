Vier Klimaaktivisten haben am Montagmorgen die Bahnhofstraße am Forum Allgäu in Kempten blockiert. Die Polizei leitete den Verkehr um. Gegen 08:45 Uhr war die Strecke wieder frei.

Mit Transparenten und in Warnwesten haben sich vier Klimaaktivisten der "Letzten Generation" am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr auf die Bahnhofstraße am Forum Allgäu in Kempten gesetzt und den Verkehr in beide Richtungen blockiert. Sie saßen auf dem Zebrastreifen, der zum Einkaufszentrum führt und hielten Plakate in die Höhe. Zwei der Aktivisten hatten sich auf die Straße geklebt, zwei der Protestanten hatten ihre Hände mit Hilfe von Klebstoff aneinandergeklebt.

Polizei leitet den Verkehr um

Durch die Protest-Aktion bildete sich stadteinwärts ein Rückstau bis zur Albert-Ott-Straße und stadtauswärts bis in die König- und Mozartstraße. Manche Autofahrer, die deshalb nicht weiterfahren konnten, reagierten mit Unmut auf die Sitzblockade. Einige hupten, andere machten lautstark ihren Ärger Luft. Die Polizisten begannen bereits zu Einsatzbeginn damit, die Fahrzeuge im Stau abzuleiten. Die letzten Verkehrsteilnehmer konnten gegen 08:00 Uhr die blockierte Passage verlassen. Für den ankommenden Verkehr richtete die Polizei eine Umleitung ein, so dass es insgesamt zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen kam, heißt es von Seiten der Polizei.

Polizisten lösen Aktivisten von der Straße

Außerdem lösten die Beamtinnen und Beamten die angeklebten Aktivisten von der Fahrbahn ab. Gegen 08:35 Uhr entfernten die Einsatzkräfte den letzten von der Straße. Anschließend wurde die Straße noch gereinigt. Gegen 08:45 Uhr gab die Polizei die Strecke wieder frei.