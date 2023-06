Bei einem Bergunfall im Tannheimer Tal ist einer 26-jähriger Mann aus Deutschland verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bei einer Klettertour

Wie die Polizei in Reutte mitteilt, war der Mann am Freitag, gemeinsam mit zwei anderen Männern, zu einer Klettertour im Gemeindebereich Nesselwängle gestartet. Gegen 11:30 Uhr löste sich dann ein etwa fußballgroßer Stein aus der Wand und traf den 26-jährigen Alpinisten am Kopf.

Kletterunfall in Tannheimer Tal: Verletzter aus Wand geborgen

Der Kletterer musste daraufhin von einem Rettungshubschauber aus der Wand gerettet werden. Im Anschluss wurde der verletzte 26-Jährige in das Krankenhaus in Garmisch geflogen.