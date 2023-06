Bei einer Kletteraktion in Illertissen hat sich ein 19-jähriger selbsternannter "Freeclimber" verletzt. Der junge Mann war am Samstagabend über die Feuerleiter auf ein Schulgebäude geklettert. Als er an der Dachrinne weiterklettern wollte, gab diese unter seinem Gewicht nach und löste sich.

Der Polizei zufolge stürzte der 19-Jährige dann drei bis vier Meter in die Tiefe und landete auf dem Vordach. Dabei brach sich der Kletterer das Sprungelenk. Die Feuerwehr Illertissen musste ihn per Drehleiter vom Vordach runterholen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.

Kletterer kriegt Ärger mit Polizei

Die Polizei muss noch abschätzen, wie hoch der Schaden an der Dachrinne ist. Den "Klettermax" zeigten die Beamten wegen Hausfriedensbruch an.