Nach einem Unfall mit einem Kleinkind in Bregenz sucht die Polizei nun nach einem Radfahrer.

Laut der Vorarlberger Polizei ist es am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr an der Seepromenade in Bregenz zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem kleinen Kind gekommen. Der dreijährige Junge war im Bereich des Eispavillons einer Taube nachgelaufen und hatte dann einen provisorischen Radweg überquert. Ein Radfahrer konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Jungen.

Kind musste ins Krankenhaus - Polizei sucht den Radfahrer

Der Mann hielt an und erkundigte sich bei der Mutter nach dem Wohlbefinden des Kindes. Diese setzte sich daraufhin in ein angrenzendes Café und teilte dem Mann mit, dass er weiterfahren könne. Einige Zeit später suchte die Mutter dann doch das Krankenhaus in Bregenz auf und ließ die Verletzungen ihres Kindes behandeln. Die Polizei sucht nun nach dem Radfahrer. Dieser war zum Unfallzeitpunkt in Begleitung einer Frau. Vermutlich handelte es sich bei dem Paar um Touristen aus Deutschland, so die Polizei.