Während ihres Einkaufs hat eine Frau in Waal ihre kleine Tochter bei Hitze im Auto zurückgelassen - und ihre Schlüssel darin vergessen.

Die 33-jährige Frau war nach Angaben der Polizei zum Einkaufen in Waal (Landkreis Ostallgäu). Ihre eineinhalbjährige Tochter ließ sie währenddessen im Auto zurück. Und ein wichtiger Gegenstand blieb aus Versehen auch noch im Wagen: Der Autoschlüssel. Weil sich das Auto anschließend selbst absperrte, konnte die 33-Jährige ihr eigenes Auto nicht mehr öffnen und ihr Kind herausholen.

Passant schlägt auf Bitten der Mutter Autoscheibe in Waal ein

Die verzweifelte Mutter wusste sich nicht anders zu helfen und bat einen Passanten, die Scheibe ihres Autos einzuschlagen. Gleichzeitig wurde der Rettungsdienst gerufen. Der ganze Vorfall ging noch gut aus. Obwohl das Kleinkind bei der Hitze 45 Minuten im Auto eingesperrt war, hatte es keinen Schaden erlitten, stellten die Sanitäter fest.

Auto kann bei sommerlichen Temperaturen zur tödlichen Falle werden

Kinder im Sommer auch nur für ein paar Minuten im Auto zurückzulassen, kann lebensgefährlich sein! Auch wenn die Sommer-Temperaturen nicht allzu hoch sind, kann sich die Luft in einem geschlossen Auto schnell stark erhitzen, so dass es zur tödlichen Falle wird. Wer sein Kind darin zurücklässt, der kann sich der Kindesmisshandlung oder Körperverletzung strafbar machen. Auch wer im Sommer seine Tiere im Wagen einschließt, muss mit einer Strafe rechnen. Er kann damit eine Ordnungswidrigkeit begehen, die laut Bußgeldkatalog mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro geahndet werden kann.

Kind bei Hitze im Auto eingesperrt: Das sollten Passanten tun

Und was sollen Passanten tun, wenn sie an einem Auto vorbeikommen, in dem bei sommerlichen Temperaturen ein Kind oder Tier sitzt? Erst einmal abwarten und die Situation beobachten, rät Bußgeldkatalog.de. Wenn sich die Situation zuspitzt, sollte man den Notruf wählen. Die Autoscheibe selbst einschlagen darf man erst, wenn es sich um eine akute Notsituation handelt.