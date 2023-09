Am Dienstagnachmittag ist ein Kleinflugzeug in Durach bei einer Notladung auf den Boden geprallt. Im Sinkflug riss die Propellermaschine eine Radfahrerin mit.

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag vermeldet, ist in Durach ein Kleinflugzeug bei einer Notlandung nahe des Flugplatzes hart auf den Boden aufgeprallt. Der Pilot habe es nicht mehr ganz zum Flugplatz geschafft, so eine Sprecherin der Polizei gegenüber unserer Redaktion.

Flugzeug bei Durach aufgeprallt - Radfahrerin verletzt

Bei der Notlandung der Propellermaschine riss das Flugzeug einen Weidezaun und eine Radfahrerin um, so die Sprecherin weiter. Die Frau war auf dem Radweg nahe Durach unterwegs. Sowohl der Pilot als auch die Radfahrerin wurden verletzt - allerdings nicht schwer.

Mehr Informationen zu dem Absturz folgen hier.