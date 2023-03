Eigentlich wollten zwei Geschwister (16) nur eine kleine Feier im Haus ihrer Eltern veranstalten. Doch die Party wird über die sozialen Medien publik. Am Ende muss die Polizei wegen einer "Abrissparty" und 150 Feiernden anrücken.

Es sollten etwa 20 Gäste sein, die die beiden 16-jährigen Geschwister in ihr Elternhaus einluden, um mit ihnen am Samstag ein wenig zu feiern. Die Eltern überließen ihren beiden Kindern dafür das Haus und quartierten sich aus. Womit die Eltern, und vermutlich die beiden Geschwister nicht gerechnet hatten: Ein unbekannte Person hatte die anstehende Party in den sozialen Medien angekündigt und geteilt.

Nachbarn melden "Abrissparty"

Aus diesem Grund kamen im Laufe des Abends immer mehr Jugendliche zu dem Haus in Mering. Insgesamt waren es laut Polizei letztendlich ca. 150 Menschen, die dort feiern wollten. Schließlich eskalierte die Situation in einem Ausmaß, dass die Nachbarn die Polizei riefen und gegenüber den Beamten von einer "Abrissparty" sprachen.

Polizei löst Party mit sieben Streifen auf

Die Polizei fuhr daraufhin mit gleich sieben Streifen zu der Party in Mering. Die Beamten lösten die Feier auf. Auch der Vater der Geschwister war inzwischen informiert. Er fand das Haus laut Polizeibericht " in einem entsprechend desolaten Zustand vor und war darüber sichtlich nicht allzu erfreut".

Partyrückstände im Umkreis von 300 Metern um das Haus

Die Aufräumarbeiten erstreckten sich jedoch noch weit über den Bereich des Hauses hinaus. Noch in einem Umkreis von 300 Metern um das Haus wurden entsprechende Partyrückstände gefunden.