Eine deutsche Urlauberin ist bei einem Bergunfall in Tirol tödlich verunglückt. Der Unfall geschah am Dienstag.

Die 55-jährige Frau aus Deutschland war, gemeinsam mit anderen Urlaubsgästen, mit einem 56-jährigen Österreicher im Bereich Wilder Kaiser bei Kirchdorf in Tirol unterwegs. Im Klettergebiet Totenkirchl habe die Gruppe den sogenannten "Führerweg" absolviert, berichtet die Landespolizei Tirol.

Tödlicher Unfall bei Klettertour im Wilden Kaiser - Deutsche Bergsteigerin stirbt

Am Dienstagnachmittag gegen 16:10 Uhr befand sich die Gruppe, auf einer Höhe von etwa 1.728 Metern, in der letzten Abseilpiste. Dabei stürzte die 55-Jährige ab. Eine nachfolgende Kletterin fand die 55-jährige Frau leblos in einer Felsrinne. Die Teilnehmer der Klettergruppe führten zwar noch Reanimationsmaßnahmen durch, dennoch starb die 55-Jährige an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.

Unfallursache noch unklar - Polizei ermittelt

Wie genau es zu dem Absturz der Deutschen im Klettergebiet Totenkirchl in Tirol kommen konnte, ist noch unklar und muss nun von der Polizei ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft in Innsbruck hat eine Obduktion der Leiche angeordnet. Laut der Landespolizei Tirol waren zwei Hubschrauber und mehrere Rettungskräfte der Bergrettung und der Alpinpolizei im Einsatz.