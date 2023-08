Am Samstag, 19.08.2023, kam es in Burgau in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber. Kurz vor 03:00 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle Donau-Iller die Mitteilung über eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Gebäude in der Mühlstraße.

Ein Bewohner des Anwesens war durch einen Rauchmelder geweckt worden und wurde so auf ein Feuer am Haupteingang des Gebäudes aufmerksam. Hier musste er einen brennenden Kinderwagen, welcher neben der Eingangstüre abgestellt war, feststellen. Durch den Bewohner wurde der Kinderwagen sofort aus dem Gebäude verbracht. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war der Kinderwagen bereits durch den Bewohner abgelöscht worden.

Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt - Brandursache noch unklar

Bei dem Brandfall wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro, ein Gebäudeschaden entstand durch den Brand nicht. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Burgau geführt. Die weiteren Ermittlungen zum Brand werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. Da die Brandursache noch nicht geklärt werden konnte, werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise bei der Polizeiinspektion Burgau unter der Rufnummer 08222/9690-0 mitzuteilen.