Nach Kinderpornographie hat die Polizei nach eigenen Angaben am Mittwoch neun Anwesen in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg durchsucht. Bei den insgesamt zehn Tatverdächtigen handelt es sich um Jugendliche und Männer im Alter von 15 bis 55 Jahren.

Die Jugendlichen und Männer stehen im Verdacht, kinder- und jugendpornographisches Material zu besitzen und zu verbreiten. Ermittler der Kriminalpolizei Neu-Ulm durchsuchten zusammen mit Beamten der zuständigen Polizeiinspektionen und der Zentrale Einsatzdienste Neu-Ulm am Mittwoch neun Anwesen in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg. Die Verfahren stehen in keinem Zusammenhang zueinander, berichtet die Polizei.

Polizei beschlagnahmt Computer, Handys und Drogen

Bei den Durchsuchungen fanden die Einsatzkräfte neben Speichermedien, Computern und Mobiltelefonen auch Marihuana im dreistelligen Grammbereich. Die Beamten stellten alle Gegenstände sicher. Wegen des Drogenfunds ermitteln die Polizisten nun auch gegen die 57-jährige Ehefrau eines Tatverdächtigen aus dem Landkreis Neu-Ulm.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen.