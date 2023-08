Mehrere Kinder haben in einem Bachbett am Ortwanger Baggersee eine Weltkriegsgranate gefunden. Der Gegenstand musste von Spezialkräften in der Nacht gesprengt werden.

In einem Bachbett der Iller auf Höhe des Ortwanger Sees im Oberallgäu haben spielende Kinder eine verrostete Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Süd-West seien sich die Kinder nicht sicher gewesen, um was es sich bei dem Metallstück genau gehandelt habe und verständigten deswegen die Polizei. Tatsächlich hatten die Kinder eine sogenannte Gewehrgranate gefunden.

Granatenfund am Ortwanger Baggersee: Unter anderem musste eine Schrebergartensiedlung geräumt werden. Benjamin Liss

Schrebergartenanlage geräumt: Granate am Ortwanger See gesprengt

Die Polizei Sonthofen forderte nach dem Fund ein Sprengkommando an. Der angrenzende Bereich, darunter auch eine Schrebergartenanlage, musste geräumt werden. Die Feuerwehren aus Burgberg und Blaichach sperrten auch das Gelände zwischen Iller und dem Ortwanger Baggersee ab. Mehrere Kameradrohnen der Feuerwehr Sonthofen und des Technischen Hilfswerkes überflogen das Gebiet mit Wärmebildkameras. Nachdem die Einsatzkräfte dort keine weiteren Personen mehr ausfindig machen konnten, wurde die Granate gegen 0:10 Uhr kontrolliert gesprengt.