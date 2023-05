In Blaichach im Oberallgäu haben zwei zwölfjährige Kinder auf den Balkon ihrer Nachbarin geschossen und dabei einen Sachschaden angerichtet.

Laut der Polizei hatte die 47-jährige Bewohnerin in der Heinrich-Gyr-Straße am Sonntagnachmittag bei der Polizei angerufen, weil sie mehrere Schäden an ihrem Balkon und dem dortigen Inventar festgestellt hatte. Die alarmierten Beamten stellten einige Zeit später dann den Grund für die Schäden heraus. Zwei Kinder im Alter von 12 Jahren hatten mit einer Schleuder und einer Spielzeugpistole Metall- und Plastikkugeln auf den Balkon der Frau geschossen.

Polizei informiert das Jugendamt

Der Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Da beide Kinder noch nicht strafmündig sind, informierte die Polizei das zuständige Jugendamt über den Vorfall.