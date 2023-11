Während eines Schachturniers in Lindau hat ein Unbekannter ein Kind attackiert. Dem jungen Opfer brachen dabei mehrere Zähne ab.

Während eines Schachturniers in Lindau ist ein Kind durch einen Angriff verletzt worden. Laut der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 17:30 Uhr in einer Schule in der Reutiner Straße.

Unbekannter stößt Kind: Zähne abgebrochen

Demnach soll der noch unbekannte Täter das Kind während einer Auseinandersetzung gegen eine Säule gestoßen haben. Dabei seien bei dem Opfer zwei Schneidezähne und ein Eckzahn abgebrochen, meldet die Polizei Lindau weiter. Der Täter ist namentlich nicht bekannt. Die Tat sei der Lindauer Polizei erst am Sonntagmorgen angezeigt worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kind bei Lindauer Schachturnier verletzt - Polizei ermittelt

Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Lindau melden. Die Telefonnummer lautet 08382/9100.