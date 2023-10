Die Feuerwehr ist am Mittwoch an eine Grundschule in Lindau angerückt. Der Grund war aber kein Brand, sondern ein Fehlalarm. Ein Kind hatte den Alarmknopf gedrückt.

Am Mittwochnachmittag gegen 13:40 Uhr schrillte ein Feueralarm durch eine Grundschule in Lindau. Die Feuerwehr rechnete daraufhin mit einem größeren Einsatz und rückte mit entsprechend vielen Einsatzkräften aus. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass es gar nicht brannte.

Eltern müssen für Einsatzkosten an Lindauer Grundschule aufkommen

Eine Zeugin hatte beobachtet, dass ein Kind in einer Umkleidekabine die Scheibe eines Feuermelders eingeschlagen und den Alarmknopf gedrückt hatte. Die Einsatzkosten dieses Fehlalarms belaufen sich auf etwa 500 Euro. Lindauer Polizisten übergaben das Kind an seine Erziehungsberechtigten, die es von der Schule abholten. Die Erziehungsberechtigten werden für die Einsatzkosten aufkommen müssen.